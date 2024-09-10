Почти 18 тонн червивых персиков из Турции выявили в Туапсе

Государственные инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора досмотрели партию персиков, которая прибыла в морпорт Туапсе из Турции.

В партии персиков весом 17,78 т выявили карантинное насекомое — восточную плодожорку, которая повреждает молодые побеги и плоды почти всех плодовых культур. Плодожорка живет в основном в персиках, груше и айве.

Наличие и жизнеспособность вредителя подтвердили при лабораторном исследовании в Новороссийском филиале Всероссийского центра карантина растений. Партию зараженных персиком запретили ввозить в Россию, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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