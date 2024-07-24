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В порту Новороссийска из-за плодовой мухи запретили ввоз апельсинов из Египта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-portu-novorossijska-iz-za-plodovoj-muhi-zapretili-vvoz-apelsinov-iz-egipta
В порту Новороссийска из-за плодовой мухи запретили ввоз апельсинов из Египта
Фото freepik.com

В морском порту Новороссийска специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора 19 июля проверили партию апельсинов, прибывших из Египта.

В партии цитрусовых весом 24,96 тонны выявили живую средиземноморскую плодовую муху, которая является карантинным объектом в России.

Наличие вредителя подтвердили заключения после экспертизы в лаборатории.

В связи с карантинным объектом партию апельсинов ввозить запретили, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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