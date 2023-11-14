Почти 18 млрд рублей выплатят жители Кубани в 2023 году налога на имущество

Такую статистику привел заместитель руководителя краевого отделения УФНС России Игорь Шабанов.

По его данным, по итогам текущего года жители Краснодарского края выплатят около 17,8 млрд рублей имущественного налога. Это на 6,7% больше, чем в прошлом году, когда выплатили 16,6 млрд рублей. Увеличить объем налога на имущества на Кубани удалось за счет роста числа объектов недвижимости. В этом году их стало на 200 тыс. больше.

Всего в крае более 5 млн объектов недвижимости и около 2,4 млн единиц транспорта, сообщает «Ъ-Кубань».

Заплатить транспортный, имущественный и земельный налог жители России обязаны до 1 декабря включительно. Если налоги не будут оплачены к этому сроку, ФНС начнет начислять пени уже со 2 декабря.

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