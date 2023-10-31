Объем налоговых отчислений промпредприятий Кубани с начала года вырос на 32,6%

За январь-сентябрь промышленники перечислили в краевой бюджет 14,7 млрд рублей налогов. Это на 32,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам министра промышленной политики Кубани Дмитрия Хмелько, росту налоговых отчислений от отраслевых предприятий в бюджет края поспособствовали меры господдержки, реализуемые как на федеральном, так и на региональном уровне. К примеру, в регионе для промпредприятий предусмотрели 10 направлений субсидирования из краевой казны, а также льготные займы по ставке от 0,1% годовых в Фонде развития промышленности и продвижение на отраслевых выставках.

Кроме того, благодаря господдержке на Кубани с начала года на 8,8% вырос объем отгрузки промышленной продукции. Увеличение показателей отметили практически у всех приоритетных для края отраслей промышленности.

«Наибольший рост демонстрируют предприятия радиоэлектронной промышленности — отгрузку увеличили почти в 2,4 раза, швейные фабрики края — в 1,8 раза, производители транспортных средств и оборудования, прицепов и полуприцепов, текстиля — в 1,6 раза. Почти в 1,4 раза выросла отгрузка лекарств и материалов, применяемых в медицине, в 1,3 раза — электрического оборудования, металлических изделий, резины и пластмассовых изделий, продукции предприятий деревообработки», — сообщил Дмитрий Хмелько.

Всего с января по сентябрь кубанские предприятия отгрузили товаров более чем на 376,4 млрд рублей. Кроме того, с начала года в регионе вырос индекс промышленного производства — до 108,2%. Это на 2,6% выше общероссийского показателя, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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