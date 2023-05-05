Почти 150 грузовиков стоят в очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае

Сейчас на переправе работают три парома. За последние сутки они перевезли в Крым 221 автомобиль и 299 пассажиров.

С утра 5 мая в очереди на переправу в поселке Ильич Темрюкского района стоят 148 машин. В основном это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. Остальные накопительные площадки выведены в резерв.

С октября 2022 года через переправу в обе стороны перевезли более 141,9 тыс. пассажиров и 114,1 тыс. машин, а также более 14,5 тыс. вагонов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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