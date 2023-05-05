Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Почти 150 грузовиков стоят в очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-150-gruzovikov-stoyat-v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-v-krasnodarskom-krae
Почти 150 грузовиков стоят в очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сейчас на переправе работают три парома. За последние сутки они перевезли в Крым 221 автомобиль и 299 пассажиров.

С утра 5 мая в очереди на переправу в поселке Ильич Темрюкского района стоят 148 машин. В основном это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. Остальные накопительные площадки выведены в резерв.

С октября 2022 года через переправу в обе стороны перевезли более 141,9 тыс. пассажиров и 114,1 тыс. машин, а также более 14,5 тыс. вагонов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: на поддержку паромного сообщения между Краснодарским краем и Крымом направят 5,7 млрд рублей.

Статьи
Вторичные очаги: онколог рассказал об особенностях метастазирования рака
Вторичные очаги: онколог рассказал об особенностях метастазирования рака
Межреберная невралгия: что это, причины и как лечить
Межреберная невралгия: что это, причины и как лечить
Эликсир молодости: польза и вред кедровых орехов
Эликсир молодости: польза и вред кедровых орехов
Друг пенсионеров: врач рассказала, какие ягоды обязательно нужно есть пожилым людям
Друг пенсионеров: врач рассказала, какие ягоды обязательно нужно есть пожилым людям
Три дыхательные практики, чтобы быстро успокоиться
Три дыхательные практики, чтобы быстро успокоиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях