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На поддержку паромного сообщения между Краснодарским краем и Крымом направят 5,7 млрд рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-podderzhku-paromnogo-soobshheniya-mezhdu-krasnodarskim-kraem-i-krymom-napravyat-5-7-mlrd-rublej
На поддержку паромного сообщения между Краснодарским краем и Крымом направят 5,7 млрд рублей
Фото kukarta.ru

Решение о финансировании Керченской паромной переправы приняли на заседании Правительства России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5,7 млрд рублей для поддержки паромного сообщения между Краснодарским краем и Крымом. Средства направят из резервного фонда страны учреждению, которое сейчас обеспечивает работу шести паромов в Керченском проливе — ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин».

Работу по развитию паромного сообщения на юге страны ведут в рамках профильного федерального проекта, сообщает пресс-служба Правительства России.

Паромное сообщение в Керченском проливе возобновили в октябре прошлого года после теракта на Крымском мосту. По данным Минтранса, с 9 октября по 28 апреля паромы перевезли в обе стороны: почти 110 тыс. грузовых автомобилей, 136,6 тыс. пассажиров и 14 тыс. железнодорожных вагонов. Всего выполнили более 3,4 тыс. рейсов.

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