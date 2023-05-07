Почти 150 грузовиков стоят в очереди на Керченскую переправу на Кубани

С утра 7 мая на парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе скопились 148 грузовых автомобилей.

Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы.

Всего за минувшие сутки паромы «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 180 машин и 259 пассажиров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за сильного ветра в ночь на 7 мая приостановили работу Керченской паромной переправы.