Почти 12 млн человек привезли поезда РЖД на юг России

С мая по август поезда в сообщении с югом России перевезли более 11,7 млн человек — это на 4,5% больше, чем годом ранее.

Сейчас задействованы все возможности для перевозки пассажиров на южных направлениях. Почти 40% от общего парка вагонов занято для формирования поездов.

В утренние и вечерние часы пик поезда прибывают и отправляются из Адлера каждые 9 минут, интервал между пассажирскими и грузовыми составами в направлении Анапы и Крыма минимальный интервал — 7 минут. Через станцию Ростов Главный в сутки следуют 130 поездов дальнего следования.

В продаже до 30 сентября в сообщении с южными курортами около 596 тыс. билетов. Из них на поезда ФПК — более 392 тыс., на поезда ГСЭ — 204 тыс. Всего на сентябрь было более 3,1 млн билетов — это на 50 тыс. больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба РЖД.

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