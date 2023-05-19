Почти 110 грузовиков стоят в очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае

Утром 19 мая на парковке поселка Ильич в Темрюкском районе скопилось 108 грузовых автомобилей, большинство из которых перевозят продукты питания и товары первой необходимости.

На месте работают волонтеры, также другие накопительные площадки были выведены в резерв. Всего за последние сутки паромы «Лаврентий» и «Мария» доставили в Крым 197 автомобилей и 234 пассажира, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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