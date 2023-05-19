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Хуснуллин: Крымский мост пока останется закрыт для грузовиков

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/husnullin-krymskij-most-poka-ostanetsya-zakryt-dlya-gruzovikov
Хуснуллин: Крымский мост пока останется закрыт для грузовиков
Фото hse.ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 19 мая заявил о том, что движение грузового транспорта по Крымскому мосту пока запускать не будут в целях безопасности.

По словам вице-премьера, правительство рассматривало вопрос запуска движения и планировало открыть Крымский мост для грузового транспорта.

«Но сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост. Поэтому пока есть эти попытки, и учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор, плюс у нас не прекращает работу паромная переправа, все-таки мы совместной комиссией со всеми органами безопасности приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту», — сообщил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что также небезопасно открывать движение на Крымском мосту для пустого грузового транспорта, сообщает РИА «Новости».

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