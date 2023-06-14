Почти 11 тыс. сертификатов на покупку жилья выдали жителям Херсонской области на Кубани

При помощи сертификатов вынужденные переселенцы могут приобрести жилье на первичном или вторичном рынке недвижимости.

Всего выплатили 7 тыс. 215 сертификатов. Чаще всего жители Херсонской области выбирают жилье в Краснодаре, Анапе, Крымском и Динском районах.

На территории Кубани сейчас находятся 5, 3 тыс. переселенцев из Херсона, из них 4,4 тыс. — в 36 пунктах временного размещения. Среди них есть те, кто уже получил сертификат, но еще не успел его реализовать. Также в санаториях продолжают жить 409 человек, которые делают ремонт в приобретаемых квартирах.

«Поэтапно все, кто уже получил средства на покупку нового жилья, покинут пункты временного размещения и будут переселяться в свои квартиры. В них останутся только те, кто еще ожидает оформления сертификатов. В муниципалитетах консультируют и помогают решать все возникающие вопросы», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Все заявления на сертификаты сформировываются в единую заявку, которую направляют Фонд развития территорий в Москве. Оттуда средства направляют в краевой бюджет. Средства перечисляют под конкретные сделки, поэтому обладателям сертификатов лучше закладывать дополнительное время на расчеты по договоренности с продавцом. Все одобренные сертификаты будут оплачены.

Информацию о получении выплаты или сертификатов можно уточнить по горячей линии Фонда развития территорий: 8(800)100-74-59.

Кроме того, жителям Херсонской области на Кубани выдали более 10,1 тыс. паспортов, 17 тыс. СНИЛС и 10,3 тыс. медицинских полисов. Также оказана помощь в переводе 34,6 тыс. документов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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