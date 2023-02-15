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Более 10 млрд рублей выделили на жилье переселившимся в Краснодарский край херсонцам

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-10-mlrd-rublej-vydelili-na-zhile-pereselivshimsya-v-krasnodarskij-kraj-hersontsam
Более 10 млрд рублей выделили на жилье переселившимся в Краснодарский край херсонцам
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Средства на соцвыплаты для приобретения жилья по сертификатам выделил ППК «Фонд развития территорий».

Всего на эти цели выделят более 10 млрд рублей. Жилищные сертификаты для жителей Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших дома и экстренно прибывших в край, будет выдавать министерство ТЭК и ЖКХ с участием ГКУ КК «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка».

Подробную информацию о ходе реализации программы жилищных сертификатов можно узнать только на официальных ресурсах министерства ТЭК и ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства финансов Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: на Кубани приняли более 6 тыс. положительных решений по выдаче жилищных сертификатов для переселенцев. Сейчас в ПВР в Анапе и Туапсинском районе действуют Единые центры, предоставляющие помощь в оформлении документов, трудоустройстве и получении жилищных сертификатов по принципу «одного окна».

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