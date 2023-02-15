Более 10 млрд рублей выделили на жилье переселившимся в Краснодарский край херсонцам
Средства на соцвыплаты для приобретения жилья по сертификатам выделил ППК «Фонд развития территорий».
Всего на эти цели выделят более 10 млрд рублей. Жилищные сертификаты для жителей Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших дома и экстренно прибывших в край, будет выдавать министерство ТЭК и ЖКХ с участием ГКУ КК «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка».
Подробную информацию о ходе реализации программы жилищных сертификатов можно узнать только на официальных ресурсах министерства ТЭК и ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства финансов Краснодарского края в Telegram.
Читайте также: на Кубани приняли более 6 тыс. положительных решений по выдаче жилищных сертификатов для переселенцев. Сейчас в ПВР в Анапе и Туапсинском районе действуют Единые центры, предоставляющие помощь в оформлении документов, трудоустройстве и получении жилищных сертификатов по принципу «одного окна».
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