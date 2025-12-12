Почти 100 тонн фейхоа и хурмы собрали садоводы в Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о завершении сбора урожая фейхоа и хурмы в садах Сочи.

Как отметил глава региона, эти нетрадиционные для сельского хозяйства культуры в городе-курорте выращивают на площади более 70 га.

«Уникальный климат курорта позволяет нашему региону поставлять на местные рынки собственную и экологически чистую экзотическую продукцию. В общей корзине урожая 2025 года — почти 100 тонн таких фруктов», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что сочинские хозяйства ежегодно закладывают новые сады и тестируют сорта в питомниках, что фактически формирует культуру субтропического земледелия в крае.

«Важно, чтобы Сочи и дальше оставался не только одним из главных курортов страны, но и местом с уникальными возможностями для сельского хозяйства», — заключил Вениамин Кондратьев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи с одного дерева местного сорта фейхоа собирают 33 кг фруктов. В городе-курорте фейхоа появились в 1930 году в Сочинской сельскохозяйственной опытной станции. Сейчас эти деревья все еще растут, их возраст превышает 90 лет.

