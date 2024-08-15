Почти 1 тыс. машин скопилось в пробке перед Крымским мостом утром 15 августа

Большой затор образовался на подъездах к Крымскому мосту утром в четверг, 15 июля.

По данным на 9:00, со стороны Тамани в очереди на подъездах к мосту через Керченский пролив стоят 495 автомобилей, время ожидания составит около 2 часов.

Со стороны Керчи в Краснодарский край в пробке стоят 500 машин, время ожидания составит также около 2 часов, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах и подготовке к досмотру.

UPD: в 10:00 очередь выросла до 550 машин со стороны Керчи и 520 — со стороны Тамани. Время ожидания также составляет около 2 часов.

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