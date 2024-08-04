Почти 1,2 тыс. машин стоят в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани

В первые выходные последнего месяца лета туристы со всей страны устремились на личных автомобилях на Черноморский курорты Краснодарского края и Крыма.

В связи с пиком курортного сезона на юге России, перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края начали скапливаться автомобильные заторы. По данным на 9:00, в очереди со стороны Тамани в ожидании досмотра стоят 1 тыс. 180 машин. Время ожидания в пробке составляет более трех часов.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».