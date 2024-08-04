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Почти 1,2 тыс. машин стоят в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-1-2-tys-mashin-stoyat-v-ocheredi-pered-krymskim-mostom-so-storony-kubani
Почти 1,2 тыс. машин стоят в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань»

В первые выходные последнего месяца лета туристы со всей страны устремились на личных автомобилях на Черноморский курорты Краснодарского края и Крыма.

В связи с пиком курортного сезона на юге России, перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края начали скапливаться автомобильные заторы. По данным на 9:00, в очереди со стороны Тамани в ожидании досмотра стоят 1 тыс. 180 машин. Время ожидания в пробке составляет более трех часов.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госавтоинспекция Кубани 2 августа рекомендовала водителям воздержаться от поездок по Крымскому мосту.

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