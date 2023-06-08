«Почта России» в День России изменит график работы в Краснодарском крае

Для всех отделений почты региона 12 июня станет выходным днем.

Разносить письма и печатные издания почтальоны в этот день не будут. Все пенсии и пособия доставят по согласованному с региональным отделением СФР графику.

Узнать актуальный график работы или найти ближайшее отделение можно на сайте и в мобильном приложении, сообщает пресс-служба «Почты России».

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