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«Почта России» в День России изменит график работы в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochta-rossii-v-den-rossii-izmenit-grafik-raboty-v-krasnodarskom-krae
«Почта России» в День России изменит график работы в Краснодарском крае
Фото пресс-службы УФПС Краснодарского края АО «Почта России»

Для всех отделений почты региона 12 июня станет выходным днем.

Разносить письма и печатные издания почтальоны в этот день не будут. Все пенсии и пособия доставят по согласованному с региональным отделением СФР графику.

Узнать актуальный график работы или найти ближайшее отделение можно на сайте и в мобильном приложении, сообщает пресс-служба «Почты России».

Читайте также: посылки для бойцов в зону СВО можно отправить бесплатно в почтовых отделениях Кубани.

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