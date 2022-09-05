«Почта России» планирует начать онлайн-продажу алкоголя в 2023 году

Фото пресс-службы УФПС Краснодарского края АО «Почта России»

Эксперимент по продаже алкоголя рассчитывают запустить в апреле следующего года. Об этом сообщил генеральный директор «Почты России» Максим Акимов.

«Пока мы в дискуссии по законопроекту, и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами. Но могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года, будут первые отправки», — сказал он.

Купить алкоголь смогут только совершеннолетние. Сделать это можно будет через спецвитрину, где будет продаваться только отечественная продукция. Придет заказанный товар не раньше, чем через сутки.

Провести эксперимент по продаже российского вина через «Почту России» в апреле 2021 года поручил президент Владимир Путин. Пилотный старт планировался на июнь-декабрь 2021 года в Московской области и Мордовии.

В эксперимент хотели включить 25 крупнейших производителей отечественного вина. Позже запуск проекта откладывался, сообщает РБК.

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