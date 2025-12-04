Почта Деда Мороза открылась в Краснодаре

Почта Деда Мороза расположена во Дворце искусств «Премьера» на улице Стасова, 175.

Отправить письмо можно до 25 декабря ежедневно с 11:00 до 15:00.

«У нас здесь Почта Деда Мороза открылась. Можно приносить свои пожелания и поздравления», — сообщили в администрации Дворца искусств.

Также стартовал традиционный конкурс новогодних поделок для детей в возрасте от 5 до 14 лет. Творческие работы можно приносить на Почту вместе с письмами.

Итоги конкурса будут объявлены 30 декабря на сайте и в социальных сетях «Премьеры». Победителей ожидают особые призы — приглашения на праздничные представления.

