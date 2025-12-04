Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Почта Деда Мороза открылась в Краснодаре

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochta-deda-moroza-otkrylas-v-krasnodare-2
Почта Деда Мороза открылась в Краснодаре
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Почта Деда Мороза расположена во Дворце искусств «Премьера» на улице Стасова, 175.

Отправить письмо можно до 25 декабря ежедневно с 11:00 до 15:00.

«У нас здесь Почта Деда Мороза открылась. Можно приносить свои пожелания и поздравления», — сообщили в администрации Дворца искусств.

Также стартовал традиционный конкурс новогодних поделок для детей в возрасте от 5 до 14 лет. Творческие работы можно приносить на Почту вместе с письмами.

Итоги конкурса будут объявлены 30 декабря на сайте и в социальных сетях «Премьеры». Победителей ожидают особые призы — приглашения на праздничные представления.

Читайте также: конкурс украшений «Новогодний Геленджик» стартовал с 1 декабря. Подать заявку на участие можно до 20 декабря.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях