Почта Деда Мороза на Кубани: где и как отправить письмо зимнему волшебнику

С приближением Нового года в Краснодарском крае начала работу почта Деда Мороза.

Жители региона, как взрослые, так и дети, могут отправить свои новогодние пожелания по нескольким адресам.

В Краснодаре письма принимаются в торговом центре на улице Уральской, 79/1 и во Дворце искусств «Премьера» на улице Стасова, 175.

Также почта Деда Мороза будет работать в Сочи и Геленджике. В Сочи письма принимают в «Сказочной деревне» на улице Дорога на Большой Ахун, а в Геленджике — в домике Деда Мороза на центральной набережной, начиная с 20 декабря.

Для тех, кто предпочитает отправлять пожелания, не выходя из дома, доступен сайт PochtaMoroza.ru. Также можно воспользоваться услугами Почты России и отправить письмо напрямую в Великий Устюг по адресу: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, дом Деда Мороза.

