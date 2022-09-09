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Почетный гражданин Сочи Павел Сюткин проголосовал на выборах в ЗСК

Политика
09.09.2022 12:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochetnyj-grazhdanin-sochi-pavel-syutkin-progolosoval-na-vyborah-v-zsk
Почетный гражданин Сочи Павел Сюткин проголосовал на выборах в ЗСК
Фото пресс-службы мэрии Сочи

Отметивший в июне свое 100-летие ветеран Великой Отечественной войны, Герой России Павел Сюткин проголосовал на дому.

«Краснодарский край отмечает в этом году 85 годовщину. Это житница и здравница нашего государства. Очень важно выбрать самых достойных кандидатов для эффективного управления. И в этом должны участвовать все жители края. Мы знаем тех, кого мы выбираем, их возможности и то, что они с честью исполнят наши наказы», — сказал ветеран.

В Сочи более 380 тыс. избирателей. Горожане, которые не смогли самостоятельно добраться до участка, голосовали из дома. Для этого они подавали заявления в участковые избирательные комиссии или через портал Госуслуг.

В курортном городе заявления для голосования на дому подали свыше 8 тыс. избирателей.

Голосование на выборах депутатов краевого парламента состоится 9, 10 и 11 сентября. Избирательные участки будут открыты ежедневно с 8:00 до 20:00, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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