Почетный гражданин Сочи Павел Сюткин проголосовал на выборах в ЗСК

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Отметивший в июне свое 100-летие ветеран Великой Отечественной войны, Герой России Павел Сюткин проголосовал на дому.

«Краснодарский край отмечает в этом году 85 годовщину. Это житница и здравница нашего государства. Очень важно выбрать самых достойных кандидатов для эффективного управления. И в этом должны участвовать все жители края. Мы знаем тех, кого мы выбираем, их возможности и то, что они с честью исполнят наши наказы», — сказал ветеран.

В Сочи более 380 тыс. избирателей. Горожане, которые не смогли самостоятельно добраться до участка, голосовали из дома. Для этого они подавали заявления в участковые избирательные комиссии или через портал Госуслуг.

В курортном городе заявления для голосования на дому подали свыше 8 тыс. избирателей.

Голосование на выборах депутатов краевого парламента состоится 9, 10 и 11 сентября. Избирательные участки будут открыты ежедневно с 8:00 до 20:00, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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