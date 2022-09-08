Почему видеофиксация, а не трансляция: как обеспечивается прозрачность этих выборов?

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сквозная видеофиксация (с сохранением записи на цифровых носителях и возможностью просмотра при необходимости) будет вестись на всех избирательных участках в Краснодарском крае с 9 по 11 сентября.

Видеонаблюдение за избирательными участками поддерживает прозрачность выборов. На Кубани видеонаблюдение с трансляцией в интернете применялось трижды в ходе федеральных кампаний — в 2012 и 2018 годах на выборах президента РФ, и в 2021 году – на выборах в Госдуму. При региональных выборах онлайн-трансляций с участков не велось.

На этих выборах, по предварительной информации ЦИК России, видеонаблюдение с трансляцией в интернет будет вестись только в 8 субъектах РФ. В остальных регионах – в том числе в Краснодарском крае — будет организована видеофиксация происходящего на избирательных участках.

В пользу такого выбора два преимущества. Первое — видеофиксация намного дешевле видеотрансляции, что позволяет экономить затраты региона на выборы. Второе — так как в этом случае фиксируется на видео все происходящее на участке с момента его закрытия и до подсчета голосов и определения итогов голосования, всегда можно проверить соблюдение выборного законодательства на участке. Вкупе с работой наблюдателей это обеспечит всеобъемлющий и круглосуточный контроль.

Доступ к видеозаписям с избирательных участков вправе получить:

— Территориальная избирательная комиссия при рассмотрении вопросов об отмене решений нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования.

— Окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия при рассмотрении поступивших обращений, в том числе связанных с обеспечением участковой избирательной комиссией сохранности избирательных бюллетеней.

— Также доступ к записям может быть предоставлен по запросу следователя, прокурора, суда в связи с решением вопроса о возбуждении административного или уголовного дела, проведением расследования по нему и рассмотрением дела в суде.

Владимир Коробчак, член Общественной палаты РФ, первый заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края:

«На каждом избирательном участке будет происходить видеофиксация. Онлайн-трансляции, как было на выборах в Госудуму, не будет. Но если будут зафиксированы какие-то факты нарушений или поступят обращения на горячую линию Центра общественного наблюдения за выборами, то мы через избирком запросим видеофиксацию с участка, откуда поступило обращение. И в течение 12 часов в электронном виде видеозапись будет предоставлена. Прозрачность выборов в этом случае не нарушается. Напротив, это очень удобно. Учитывая, что в крае более 2,8 тыс. избирательных участков, не удалось бы в полной мере обеспечить онлайн-трансляцию с каждого. Это технически невозможно и затратно. А видеофиксация, не нарушая законодательства, поможет грамотно организовать видеонаблюдение на выборах в ЗСК», — приводят слова эксперта «Кубанские новости».

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