Почему мы боимся просить о помощи — как начать и стоит ли?

Даже в самой жуткой безвыходной ситуации страх попросить о помощи может перевесить разумные доводы. Это сильное эмоциональное переживание занимает прочные позиции в человеческой психологии благодаря социальным установкам, сложившимся в незапамятные времена.

Иногда этот мощный барьер приносит пользу. Иногда его просто необходимо преодолеть.

Никогда ничего не просите

Люди боятся или не хотят просить о помощи по совокупности нескольких морально — психологических установок. Этот страх складывается безотчетно, на подсознательном уровне. Редко кто может четко сформулировать, почему не обратился за помощью или откладывал просьбу до последнего момента.

Если же этот глобальный страх разложить по полочкам, на несколько маленьких страхов — все становится понятным.

Страх получить отказ

Боль от отказа в просьбе о помощи человек воспринимает почти на физическом уровне. Страх быть отвергнутым — базовый страх. Человеку лучше не просить никого ни о чем, нежели убедиться в том, что он не важен, не нужен, не достоин. Так, по крайней мере подсказывает человеческая психика.

Сила и самостоятельность

Практически во всех сферах деятельности человека и культурных средах ценятся успешность, компетентность и самостоятельность. Боязнь показаться слабым, просьбы о помощи в представлении человека могут разрушить с трудом создаваемый образ сильного, уверенного в себе профессионала или партнера. Страх получить «удар по репутации» — сильный мотив не просить и даже отказываться от помощи.

Никому не досаждать

Страх обременять других людей своими просьбами — ни что иное, как проецирование своих собственных чувств. «Мне неприятно, когда меня о чем-либо просят, значит и другим тоже». В этом и находятся корни нежелания обременять и доставлять неудобства.

Ты — мне , я — тебе

«Эффект бумеранга» встраивается в человеческие отношения с детства. Помните все эти разговоры в песочнице: «А ты мне что?»

Прося о помощи, человек автоматически становится обязанным перед «благодетелем» и не только материально, но и морально. Это подсознательно вызывает тревогу и чувство дискомфорта.

Удар по самооценке и печальный опыт

Просьба о помощи — это признание, что человек сам не способен справиться с проблемой. И в этом нет ничего страшного, если только человек на зациклен на самооценке, мнении окружающих, достижениях, успехе и не выходит из образа «у меня все под контролем».

Иначе человек пытается бороться с проблемами в одиночку, даже ценой неимоверных усилий. Этому могут способствовать детские психологические травмы, полученные в любом возрасте. Если когда-либо просьбы о помощи встречались насмешками, то установку: «Просить бессмысленно и унизительно», победить сложно.

На помощь, друг!

Научится просить о помощи не значит, постоянно напрягать окружающих. Это навык должен присутствовать, как инструмент для экстренных случаев. Пусть они никогда не наступят, но готовым быть нужно.

Фокус восприятия

Подумайте о других. Большинство из нас готовы помочь не только близким, но даже незнакомым людям и любят это делать от всего сердца. Кому-то это дает чувство собственной значимости, кому-то компетентности или сопричастности. Дайте людям почувствовать себя хорошими.

Поставьте себя на место того, кого собираетесь просить о помощи. Вам было бы приятно выполнить разумную просьбу друга или близкого человека? Скорее всего, да. Значит, есть большая вероятность, что и другой человек отнесется к вам так же.

Ясно, прозрачно, конкретно

«Мне так плохо, помогите!» — слишком размытая просьба. Она может вогнать человека в ступор и других чувств не вызовет. Точно сформулируйте задачу и только потом попросите о помощи. В этом случае шансы на успех — значительно выше.

Как и когда

Если человек спешит, занят или чем-то расстроен, лучше выбрать более подходящее время для обращения с просьбой о помощи. Формулируя ее не забывайте, что это вы пришли со своими проблемами и такие формулировки как «Ты должен мне помочь» — неприемлемы. Лучше начать разговор со своих чувств и потребностей: «Я понял, что сам не справлюсь».

Право на отказ

Быть готовым принять отказ — лучшее средство снять психологические муки с себя и не нагрузить ими человека к которому обращаетесь.

Используйте фразы-помощники: «Если не сможешь — ничего страшного», «Если нет возможности, это не критично…» и т. д. Формулируя просьбу таким образом, вы снимаете с человека груз ответственности, показываете, что уважаете его личные границы, любой ответ примете с пониманием, что вопрос «о жизни и смерти» не стоит и, как не парадоксально, повышаете вероятность получить желаемую помощь.

Нужно ли просить о помощи?

Как говорил один апокрифический пророк: «Если не получается — проси!»

Просьба о помощи это признак силы, а не слабости. Вы даете понять человеку, что цените его возможности, мнение и навыки. Вы предлагаете другим возможность почувствовать себя значимым и полезным.

Помощь другим — это ценный позитивный опыт и разумный человек, в чьих силах отозваться на вашу просьбу, обязательно им воспользуется. Вы же, вооружившись поддержкой, потратите меньше сил, времени, нервов и других ресурсов на решение возникшей задачи.

Просьба о помощи — это стратегический инструмент для достижения успеха и построения глубоких связей и ни в коем случае не признак провала.

