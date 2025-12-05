Победивший лейкоз мальчик попросил о встрече с губернатором Краснодарского края

Подопечный фонда «Край добра» 9-летний Максим Басов из Мостовского района записал видеообращение для «Прямой линии» Вениамина Кондратьева.



Максим болел лейкозом, но смог победить болезнь и загадал желание на акции «Доброелка».

«Я хочу, когда вырасту, стать известным блогером. И я мечтаю встретиться с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. И узнать, как проходит его рабочий день. Мне нравится, как работает губернатор. Он все делает для народа. И еще бы я хотел быть на Губернаторской елке», — отметил мальчик.

Кондратьев пожелал мальчику здоровья и пригласил на Губернаторскую елку. Она состоится 26 декабря.

«Там мы с тобой встретимся и обсудим твою карьеру. Я хочу пожелать, чтобы ты свои мечты превратил в жизненную цель. Тогда ты не потратишь время на то, чтобы искать себя. Ты сразу будешь к ней идти с самого-самого детства. Когда мечта превращается в жизненную цель, человек достигает большого успеха. Возможно ты станешь известным и получишь признание», — обратился глава региона к ребенку.

Также губернатор пригласил на елку еще одного ребенка — 6-летнего внука бабушки, которая обратилась на «Прямую линию».

