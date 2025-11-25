Победителями краевого конкурса «Премия IQ года» на Кубани стали 15 человек

В проекте участвовали школьники, студенты, молодые ученые, предприниматели и инженеры.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в 2025 году на участие в конкурсе «Премия IQ года» подали рекордные 460 заявок.

«Это проект для поддержки молодых изобретателей, исследователей и технологических команд. Среди участников были школьники, студенты, молодые ученые, инженеры, предприниматели», — написал Кондратьев в Telegram.

В финале конкурса участники защищали проекты в пяти ключевых номинациях, которые охватывают самые перспективные направления развития Кубани. Финальный этап проходил в формате очных защит в течение нескольких дней.

В номинации «Лучший инновационный проект в сфере робототехники, компьютерных технологий и телекоммуникаций» победили Даниил Драгунов, Василий Недавний и Артем Геометров.

В номинации «Лучший инновационный проект в сфере агропромышленного комплекса, биотехнологий и пищевой промышленности» призерами стали Кирилл Скородумов, Оксана Андреева и Михаил Порожный.

«Лучший инновационный проект в сфере здравоохранения, биомедицины, фармацевтики» завоевали Сергей Чичиварихин, Мария Бирюкова, София Гизбрехт.

В номинации «Лучший инновационный проект в сфере охраны окружающей среды, энергосбережения и альтернативных источников энергии» победили Олег Игнатченко, Федор Шестаков, Виолетта Гиль.

Первенство в номинации «Лучший инновационный проект в сфере транспорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства» взяли Григорий Чариков, Ксения Глухенко, Вячеслав Любарец.

Среди экспертов, оценивающих каждую номинацию, — ученые, технологические предприниматели и практики реальных отраслей экономики.

В ближайшее время победители и призеры проекта получат денежные призы для развития своих разработок — 300 тыс. рублей за первое место, 200 тыс. рублей за второе и 100 тыс. рублей за первое.

«Премию IQ года» проводят с 2009 года. С ее помощью молодежь может реализовать собственные разработки, а также получить поддержку экспертов и инвесторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

