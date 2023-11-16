Победительницу конкурса «Краса России» выбрали в Сочи

Финал национального конкурса «Краса России» прошел в Сочи 15 ноября.

За титул боролись 52 девушки из разных уголков страны. Победительницей стала 22-летняя Екатерина Романова из Кемеровской области — она представит Россию на конкурсе «Мисс Земля» на Филиппинах.

Краснодарский край на конкурсе представляли 17-летняя Дарья Королева, 15-летняя жительница Сочи Серафима Байкова, 18-летняя жительница Новороссийска Арина Нечман. От Майкопа выступила 18-летняя Вероника Рябчунова. Олесю Галичию из Новороссийска признали «Красой Южного федерального округа».

«Первой красавицей России» стала Екатерина Соколова из Санкт-Петербурга, второе место заняла представительница Геленджика Дарья Ковалева, третье и четвертое — Софья Осиян из Барнаула и Елизавета Могур из Кургана.

Перед финалом девушкам давалось две недели — за это время девушки должны были подготовиться к дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях, а также на постановку танцевального номера и разработку оригинальной визитки.

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