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Победителем национальной географической премии «Хрустальный компас» стало краснодарское издательство «Традиция»

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/pobeditelem-natsionalnoj-geograficheskoj-premii-hrustalnyj-kompas-stalo-krasnodarskoe-izdatelstvo-traditsiya
Победителем национальной географической премии «Хрустальный компас» стало краснодарское издательство «Традиция»
Победителем национальной географической премии «Хрустальный компас» стало краснодарское издательство «Традиция»

Победу в номинации «Издание» одержали авторы серии изданий «Усадебное наследие Кубани». Церемония оглашения победителей состоялась 8 декабря.

Проект «Усадебное наследие Кубани» представляет собой красочно оформленное издание серии из 4-х книг о сохранившихся памятниках усадебного наследия Краснодарского края.

«Кубанские усадьбы не имеют такой богатой истории, как усадьбы центральных регионов России. Но каждая из них воплотила в себе дух нового времени, явилась выразительницей идей целой эпохи, осязаемой частичкой нашей истории», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» издатель Алексей Белозеров.

Он отметил, что авторы проекта Наталья Александровна и Дмитрий Иванович Гангур провели колоссальное исследование сохранившихся усадебных комплексов на территории Краснодарского края.

«Им удалось не только зафиксировать и описать внешнее и внутренне состояние уцелевших до настоящего времени построек, но и выявить имена их владельцев, историю строительства и судьбу после революции 1917 года. Итог работы исследователей – уникальная красочная серия подарочных изданий – книги, на своих страницах запечатлевшие для будущих поколений бесценные артефакты исторического прошлого кубанской земли», — добавил Белозеров.

Награду победителям вручал посол доброй воли ООН и прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов.

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