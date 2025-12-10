Победителей всероссийской стипендиальной программы наградили в Краснодаре

Церемония награждения победителей всероссийской стипендиальной программы «Стипендиат России: Курс на будущее» прошла в КубГУ.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и исполняющий обязанности директора департамента государственной молодежной политики министерства образования России Сергей Бойко.



В одном зале 10 декабря собрались лучшие студенты университетов Южного федерального округа и новых территорий. Из более чем 600 лауреатов, 185 — это студенты Краснодарского края.

«Сегодня мы чествуем талантливых молодых людей, которые благодаря своему упорному труду, целеустремленности и увлеченности уже достигли значительных успехов в обучении и научных исследованиях. Государство всемерно поддерживает такую молодежь. С 1 сентября этого года для студентов, курсантов и служителей вузов учреждены новые степени президента и Правительства РФ, размер которых увеличен», — сказал Владимир Устинов.

«В различных отраслях экономики вы сможете реализовать в том числе то, что сегодня для вас является предметом научной работы. Стипендия президента — это оценка вашего труда и таланта. Подтвердите эту награду признанием общества, станьте предметом гордости для нашей великой страны», — отметил Кондратьев.

Церемония — часть федерального цикла, который проходит во всех округах страны и объединяет способную и активную молодежь, которая вносит вклад в развитие науки, технологий, культуры, общественной жизни. Губернатор уверен: молодость — лучшее время для карьерного старта, а Краснодарский край всегда открыт для талантливых ребят.

Ежегодно краевыми стипендиями поощряют более 3 тыс. студентов на общую сумму свыше 40 млн рублей. Кроме того, важным инструментом поддержки стал Кубанский научный фонд. За шесть лет финансовую помощь получил 271 проект на более чем 800 млн рублей.

