Победителей краевого турнира по баскетболу «Оранжевый мяч» определили в Анапе

Региональный этап всероссийских соревнований впервые прошел новый Центр уличного баскетбола в Крещенском парке.

Участие в турнире формата 3*3 приняли более 50 сильнейших команд.

«Соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Турниры организованы в целях развития и популяризации массового спорта, пропаганды здорового образа жизни, создания новых спортивных сообществ, ведущих работу по месту жительства», — отметил заместитель губернатора Александр Власов.

Лучшими среди юношей 2010 года рождения и младше стали команды из Краснодара, Новороссийска и Анапы, среди девушек — Анапы, Крымского и Абинского районов.

В возрастной категории 15-16 лет победу одержали команды юношей из Геленджика, Абинского и Крымского районов, среди девушек — команды из Сочи, Геленджика и Новороссийска.

Победителями среди юношей 17-18 лет стали команды из Геленджика, Крымского и Абинского районов. Среди девушек первое и третье места у представителей Анапы, второе — у спортсменок из Темрюкского района.

В возрастной категории 19 лет и старше у мужчин победили команды из Сочи, Новороссийска и Гулькевичского района, у женщин весь пьедестал завоевали представительницы Краснодара.

Занявшие призовые места участники получили медали, кубки и грамоты. Победители будут отстаивать четь региона на Всероссийском этапе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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