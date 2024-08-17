 В Темрюкском районе стартовал массовый турнир по пляжному футболу

Соревнования Южной межрегиональной ассоциации пляжного футбола проходят в поселке Пересыпь.

Борьбу за Кубок ОТЭКО ведут 23 мужские и детские команды.

«Краснодарский край снова стал местом проведения масштабных турниров по пляжным видам спорта. С каждым годом все больше жителей региона, в том числе школьники, интересуются ими и начинают тренировки. Сейчас пляжный футбол активно развивается. Может быть, среди тех, кто участвует в этом массовом турнире юга России, есть будущие чемпионы. Желаю командам удачи и побед», — сказал вице-губернатор Кубани Александр Власов.

В детской лиге участники соревнуются в категориях 2010–2011 и 2012–2013 годы рождения. Команды юных футболистов из Краснодара, Анапы и Темрюкского района, а также Севастополя и Ростовской области уже вышли на матчи.

Также борьбу начинают мужские команды, среди которых обладатель Кубка Краснодарского края «Краснодар-ЮМР», участник Суперлиги, двукратный победитель Первого дивизиона, чемпион ЮФО-СКФО «Центральный парк» из Ростова-на-Дону и чемпион Севастополя «Детонатор». Сборную Краснодарского края представляют комнаты из Усть-Лабинска, Темрюкского района и Анапы.

Соревнования проходят в рамках проекта Объединенной лиги Кубани «Спортивный пляж», направленного на поддержку инициатив для развития и популяризации пляжных видов спорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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