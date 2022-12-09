Победителей конкурса на лучший творческий проект среди казачьих школ назвали в Краснодаре

Первое место и приз в 500 тыс. рублей получила школа № 11 Ленинградского района. На втором месте школа № 7 Динского района, она получила 300 тыс. рублей. «Бронза» и 200 тыс. рублей достались школе № 26 из Новороссийска.

Поощрительные сертификаты на 100 тыс. рублей получили школа № 12 Гулькевичского района, школа № 7 Кущевского района, № 39 Тихорецкого района, № 25 Новороссийска и № 28 Лабинского района.

Замглавы края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов отметил, что в регионе сложилась лучшая в РФ система непрерывного казачьего образования.

«Это 49 детских садов, 75 школ с региональным статусом «казачья образовательная организация», семь кадетских корпусов и шесть высших учебных заведений, которые уже входят в Ассоциацию казачьих вузов. Мы продолжаем работу по присвоению статуса «казачья образовательная организация» детсадам и школам региона», — сказал Власов.

На Кубани действуют свыше 5 тыс. классов и групп казачьей направленности. В них обучаются 103 тыс. детей, что на 2 тыс. больше, чем в прошлом учебном году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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