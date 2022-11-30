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Кубань признана лучшим регионом России по реализации госполитики в отношении казачества

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuban-priznana-luchshim-regionom-rossii-po-realizatsii-gospolitiki-v-otnoshenii-kazachestva
Кубань признана лучшим регионом России по реализации госполитики в отношении казачества
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Москве на II Всероссийском семинаре-совещании «Российское казачество» диплом за первое место в рейтинге получил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

В семинаре приняли участие секретарь Совета при президенте по делам казачества Алексей Кириченко, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Николай Долуда выступил с докладом об основных направлениях реализации государственной политики страны в отношении российского казачества.

«Сегодня мы работаем в максимальном режиме реализации Стратегии. А значит, выполнение задач, поставленных президентом страны в условиях специальной военной операции, требует от атаманов быть сильными управленцами, организаторами и лидерами, а также навести в казачьих обществах жесткую дисциплину и управляемость», — отметил атаман Всероссийского казачьего общества.

В свою очередь атаман казачьего войска Александр Власов рассказал о том, что в Краснодарском крае сформировали такую систему чтобы организовать государственную службу казаков. Так, Кубанское войско заключило 16 соглашений с МВД, Пограничным управлением ФСБ, военным комиссариатом, Росгвардией и другими ведомствами.

В 41 из 44 муниципалитетах Кубани действуют местные программы поддержки кубанского казачества, в 25 районах атаманы являются заместителями глав, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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