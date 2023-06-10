По Западному обходу Краснодара начал ходить троллейбус

Утром 10 июня от конечной остановки в Немецкой деревне отправился в рейс троллейбус продленного маршрута № 4. Троллейбус будет следовать через Западный обход до железнодорожного вокзала Краснодар 1.

По словам главы города Евгения Наумова, впервые муниципальный общественный транспорт будет курсировать по Западному Обходу.

«Ежедневно на нем будут ездить 18 машин. Все они соответствуют запросам горожан — более вместительный салон, есть кондиционеры. Машины низкопольные и оборудованы функцией, при которой двери не могут «защемить» пассажира», — написал в своем Telegram-канале Евгений Наумов.

Глава Краснодара добавил, что всего при поддержке губернатора Кубани до конца года троллейбусный парк краевой столицы пополнится на 40 новых машин.

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