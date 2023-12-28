По Яблоновскому мосту запустили общественный транспорт в Краснодар
Общество
28.12.2023 14:56
Движение общественного транспорта запустили по новому мостовому переходу 28 декабря.
Решение приняла Межведомственная координационная комиссия по формированию сети смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между Кубанью и Адыгеей, сообщает Министерство транспорта Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по Яблоновскому мосту в Краснодаре вновь пустят пассажирские автобусы. Путь автобусов будет пролегать не через Тургеневский мост, а через недавно построенный Яблоновский. В том числе о возобновлении маршрутов сообщили перевозчики Северского района, откуда к краевому центру ходят несколько рейсов