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По Яблоновскому мосту запустили общественный транспорт в Краснодар

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/po-yablonovskomu-mostu-zapustili-obshhestvennyj-transport-v-krasnodar
По Яблоновскому мосту запустили общественный транспорт в Краснодар
Фото t.me/mintranskk

Движение общественного транспорта запустили по новому мостовому переходу 28 декабря.

Решение приняла Межведомственная координационная комиссия по формированию сети смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между Кубанью и Адыгеей, сообщает Министерство транспорта Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по Яблоновскому мосту в Краснодаре вновь пустят пассажирские автобусы. Путь автобусов будет пролегать не через Тургеневский мост, а через недавно построенный Яблоновский. В том числе о возобновлении маршрутов сообщили перевозчики Северского района, откуда к краевому центру ходят несколько рейсов

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