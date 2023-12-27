По Яблоновскому мосту в Краснодаре вновь пустят пассажирские автобусы

О возобновлении маршрута через мост сообщили несколько предприятий-перевозчиков.

Путь автобусов будет пролегать не через Тургеневский мост, а через недавно построенный Яблоновский. В том числе о возобновлении маршрутов сообщили перевозчики Северского района, откуда к краевому центру ходят несколько рейсов.

На автовокзале «Южном» Краснодара подтвердили, что некоторые перевозчики уже начали получать разрешения на изменение маршрута, пишет «КП-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 декабря на новом Яблоновском мосту полностью открыли движение.