По Яблоновскому мосту в Краснодаре вновь пустят пассажирские автобусы
Общество
27.12.2023 16:38
О возобновлении маршрута через мост сообщили несколько предприятий-перевозчиков.
Путь автобусов будет пролегать не через Тургеневский мост, а через недавно построенный Яблоновский. В том числе о возобновлении маршрутов сообщили перевозчики Северского района, откуда к краевому центру ходят несколько рейсов.
На автовокзале «Южном» Краснодара подтвердили, что некоторые перевозчики уже начали получать разрешения на изменение маршрута, пишет «КП-Кубань».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 декабря на новом Яблоновском мосту полностью открыли движение.