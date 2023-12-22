Кондратьев: на новом Яблоновском мосту полностью открыли движение

Новый мост через реку Кубань, соединяющий Краснодар и Адыгею, удалось построить на год раньше запланированного срока. Работы выполнили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Сегодня движение открыто по всем четырем полосам для автомобилей, а также зоны для велосипедистов и пешеходов», — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что открытие нового Яблоновского моста позволит заметно улучшить движение транспорта на въезде и выезде из Краснодара.

Кондратьев подчеркнул, что строительство современных дорог — одна из приоритетных задач для краевых властей. На развитие транспортной инфраструктуры на Кубани в следующем году направят более 48 млрд рублей. В регионе отремонтируют 120 км региональных дорог и еще 114 км — местных.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новый Яблоновский мост через реку Кубань начали строить осенью 2019 году возле действующего путепровода. Работы планировали завершить только в 2024 году, но сроки удалось значительно сократить. Движение автомобилей по новому мосту в тестовом режиме запустили в конце июня.