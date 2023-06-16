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Движение автомобилей по новому Яблоновскому мосту запустят 17 июня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-avtomobilej-po-novomu-yablonovskomu-mostu-zapustyat-17-iyunya
Движение автомобилей по новому Яблоновскому мосту запустят 17 июня
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Пустить автомобили по новому мосту через реку Кубань планировали еще 15 июня, но его открытие пришлось перенести из-за плохой погоды.

Новый Яблоновский мост через Кубань начали строить осенью 2019 году возле действующего путепровода. Работы планировали завершить только в 2024 году, но сроки удалось значительно сократить.

Движение автомобилей по новому мосту откроют пока только по одной полосе в каждую сторону.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новый Яблоновский мост будет четырехполосным. Переправа через реку Кубань свяжет Краснодарский край и Республику Адыгея. Мост также примет поток транспорта, следующего к Черноморскому побережью. На пешеходную часть моста вместо обычного асфальта уложили специальное покрытие. Оно легкое и помогает уменьшить вес конструкции.

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