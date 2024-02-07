По восстановленным железнодорожным путям в Сочи проехали 15 пассажирских поездов

Речь идет об участке железной дороги около Дагомыса, где в ночь на 5 февраля сошел оползень. После этого движение поездов на участке между Сочи и Туапсе на время приостановили.

Восстановительные работы на этом участке путей продолжаются уже третьи сутки. С железнодорожного полотна убрали свыше 20 тыс. кубометров грунта. Еще предстоит убрать около 3,5 тыс. кубометров грунта.

Сейчас движение поездов на поврежденном участке выполняют в реверсивном режиме по стороне у моря. По восстановленным ж/д путям уже проехали 15 пассажирских поездов, сообщает пресс-служба РЖД.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», РЖД организовали отправление поездов из Сочи по временной схеме с трех станций Лазаревского района — Якорной Щели, Лоо и Лазаревской.