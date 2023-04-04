По проектируемой новой Западной трамвайной ветке запустят пять маршрутов

Администрация Краснодара приняла «Документ планирования регулярных перевозок пассажиров», разработанный компанией Simetra.

Строительство трамвайной ветки от Западного депо до ЖК «Немецкая деревня» завершат до конца 2024 года. На этот участок продлят маршруты № 3 и № 7. Трамвайные пути от ЖК «Немецкая деревня» до спорткомплекса «Баскет-Холл» планируют завершить до конца 2025 года. На этот участок также продлят маршрут № 7.

Завершающим этапом строительства станет ветка от «Баскет-Холла» до улицы Московской. Ее планируют построить до конца 2026 года. По ней запустят новый маршрут № 13. Он будет идти от улицы Декабристов до «Немецкой деревни». Также на этот участок продлят маршруты № 15 (вокзал «Краснодар-I» — «Немецкая деревня») и № 22 («Баскет-Холл» — улица Димитрова).

На Западной линии будут работать только новые современные трамваи, сообщает Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

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