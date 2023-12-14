По поручению Кондратьева улице в Белореченске дали имя героя СВО Олега Бендуса

С такой просьбой к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в ходе «Прямой линии» обратились учителя и одноклассники капитана медслужбы Олега Бендуса, погибшего в ходе боя на территории Харьковской области.

Глава Кубани подчеркнул, что Олег Бендус — настоящий герой, который погиб, защищая мирную жизнь. Он выполнял задачи в зоне спецоперации с марта прошлого года, получил множество огнестрельных ранений в начале сентября этого года. Врачи боролись за жизнь бойца, но 10 сентября он скончался. Имя Олега Бендуса присвоили улице в новом микрорайоне Белореченска, где будут жить многодетные семьи.

Также в память о герое СВО на здании местной школы № 5, где он учился, установили мемориальную доску.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев призвал власти муниципалитетов держать под особым контролем вопросы, связанные с увековечиванием памяти героев спецоперации.