По поручению Кондратьева капитально отремонтируют стадион в Брюховецком районе

С просьбой о ремонте стадиона «Атлант» в станице Брюховецкой к главе края обратился местный житель в ходе личного приема граждан.

Личный прием губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел 10 января по поручению президента РФ. В мероприятии также принял участие главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев.

Тренер спортшколы Ярослав Павлищев рассказал, что на стадионе «Атлант» легкой атлетикой, велоспортом, триатлоном, волейболом и футболом систематически занимаются свыше 650 человек. Кроме того, там работает отделение адаптивной физкультуры для людей с ОВЗ. Последний раз стадион капитально ремонтировался в 2013 году. В настоящее время объект требует масштабной реконструкции.

«Мы активно строим новые спортивные объекты по всему краю, но не должны забывать о действующих. Центральный стадион должен быть предметом гордости и центром притяжения молодежи. Необходимо привести его в порядок, оснастить современным инвентарем, чтобы ребята занимались в комфортных условиях. В 2024 году в Брюховецкой должен появиться обновленный стадион, где будут тренироваться наши будущие чемпионы, и проходить соревнования разного уровня», — сказал Кондратьев.

По словам и. о. главы Брюховецкого района Сергея Ганжи, проект капремонта стадиона готов, получено положительное заключение госэкспертизы.

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко сообщил, что к работам приступят в апреле. Реконструкция будет идти в два этапа. Планируется замена покрытия беговых дорожек, ремонт трибун, спортивно-игровых площадок и системы полива. На эти цели направят 50,7 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов.

Всего в текущем году на Кубани планируют построить не менее 10 многофункциональных площадок с зоной воркаута. А также ввести в эксплуатацию 11 Центров единоборств и 11 малобюджетных залов шаговой доступности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: офис врача общей практики построят в Приморско-Ахтарском районе до конца года.