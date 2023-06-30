По плечи в иле: в Новокубанском районе пенсионер ушел гулять с собакой в лес и не вернулся

Житель станицы Советской отправился на прогулку с собакой вечером 27 июня. Домой вернулась только собака. Хозяин остался в лесу без жизненно важных лекарств, а ночью прошел дождь с градом.

На поиски 73-летнего пенсионера ночью отправились пять поисковых групп. Поиски осложнялись труднопроходимыми буреломами, зарослями камышей и крапивы, сложным рельефом и обрывистыми берегами реки.

На помощь подключились и местные жители. Утром они решили проверить еще одно место, которое ночью не могли осмотреть волонтеры из-за травмоопасности. Там они и нашли пропавшего пенсионера — живого, но уставшего и по плечи в иле. Мужчину эвакуировали казаки и передали врачам скорой помощи, сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» по Краснодарскому краю в Telegram.

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