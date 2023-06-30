Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

По плечи в иле: в Новокубанском районе пенсионер ушел гулять с собакой в лес и не вернулся

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/po-plechi-v-ile-v-novokubanskom-rajone-pensioner-ushel-gulyat-s-sobakoj-v-les-i-ne-vernulsya
По плечи в иле: в Новокубанском районе пенсионер ушел гулять с собакой в лес и не вернулся

Житель станицы Советской отправился на прогулку с собакой вечером 27 июня. Домой вернулась только собака. Хозяин остался в лесу без жизненно важных лекарств, а ночью прошел дождь с градом.

На поиски 73-летнего пенсионера ночью отправились пять поисковых групп. Поиски осложнялись труднопроходимыми буреломами, зарослями камышей и крапивы, сложным рельефом и обрывистыми берегами реки.

На помощь подключились и местные жители. Утром они решили проверить еще одно место, которое ночью не могли осмотреть волонтеры из-за травмоопасности. Там они и нашли пропавшего пенсионера — живого, но уставшего и по плечи в иле. Мужчину эвакуировали казаки и передали врачам скорой помощи, сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: спасатели эвакуировали из леса туристку, которая подвернула ногу во время спуска с горы Ачишхо в Сочи.

Статьи
Как облегчить себе жизнь при псориазе и при чем тут Мертвое море?
Как облегчить себе жизнь при псориазе и при чем тут Мертвое море?
Убийство аниматоров в Краснодарском крае: трое обвиняемых остаются под стражей
Убийство аниматоров в Краснодарском крае: трое обвиняемых остаются под стражей
Агентство ВОЗ по исследованию рака намерено признать подсластитель аспартам канцерогеном
Агентство ВОЗ по исследованию рака намерено признать подсластитель аспартам канцерогеном
Рак горла: симптомы, прогнозы и лечение
Рак горла: симптомы, прогнозы и лечение
Водяной орех чилим: что это, польза и вред
Водяной орех чилим: что это, польза и вред
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях