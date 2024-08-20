По одному первокласснику примут 5 школ Краснодарского края

Об этом рассказала министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева во время пресс-конференции, которая прошла 20 августа в медиацентре «Дом журналистики» в Краснодаре.

По словам министра образования края, в новом учебном году пять школ в Белореченском, Ейском, Новопокровском, Калининском и Северском районах примут всего по одному первокласснику.

Больше всего первоклассников примут две школы — № 102 и № 104 в Краснодаре.

Всего в этом году 1 сентября за парты сядут 790 тыс. школьников, из которых 76 тыс. — первоклассники.

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