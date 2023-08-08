По-новому оплачивать работу медиков с 2025 года планирует Минздрав России

О переходе на новую систему оплаты труда медицинских работников сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда. Сегодня именно отработка, в том числе, подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, изучаем опыт субъектов», — цитирует Мурашко РИА «Новости».

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