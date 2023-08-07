Делать УЗИ без направления врача окончательно запретили в России

Верховный суд ввел запрет на УЗИ без назначения лечащего врача.

Решение о проведения УЗИ принимает врач ультразвуковой диагностики на основании медицинских показаний. Процедуру проводят по назначению лечащего врача, либо фельдшера или акушерки.

Кроме того, судебная коллегия призвала врачей правильно оформлять направление на процедуру, сообщает РИА «Новости».

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