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Делать УЗИ без направления врача окончательно запретили в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/delat-uzi-bez-napravleniya-vracha-okonchatelno-zapretili-v-rossii
Делать УЗИ без направления врача окончательно запретили в России
Фото freepik.com

Верховный суд ввел запрет на УЗИ без назначения лечащего врача.

Решение о проведения УЗИ принимает врач ультразвуковой диагностики на основании медицинских показаний. Процедуру проводят по назначению лечащего врача, либо фельдшера или акушерки.

Кроме того, судебная коллегия призвала врачей правильно оформлять направление на процедуру, сообщает РИА «Новости».

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