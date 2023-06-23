Краснодарской академии психголубетерапии «Лечебный голубь» не отдал землю Верховный суд

Верховный суд РФ не удовлетворил иск «Лечебного голубя» о признании отсутствующим права собственности ООО «Фортуна» на участок в станице Ленинградской.

Краснодарская краевая «Академия Психголубетерапии — Лечебный голубь», а также совладелец академии Валентин Гладенко обратились в суд с заявлением о признании отсутствующим права собственности ООО «Фортуна» на земельный участок на улице Крестьянской. Площадь этой спорной территории оценивается в 10,2 тыс. кв. м. В суде установили, что в 2001 году земельный участок под центральный рынок предоставили МУП «Рынок» на срок 49 лет.

В рамках приватизации в 2012 году общество приобрело пять участков на территории центрального рынка как имущественный комплекс. В 2003 году для строительства магазина Валентин Гладенко получил на рынке землю, площадь которой составила 60 кв. м. Также академии принадлежит нежилое здание площадью в 50 кв. м.

Истец посчитал, что земельные участки сформированы с нарушением правил, поскольку их границы проходят по земельным участкам академии.

Суд пришел к выводу о том, что срок для оспаривания ненормативных правовых актов истек. Кроме того, истцы не объяснили факт нарушения их прав, а также не предоставили доказательств, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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