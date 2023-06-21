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Экс-директор маслозавода получил условный срок за продажу предприятия в Динском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-direktor-maslozavoda-poluchil-uslovnyj-srok-za-prodazhu-predpriyatiya-v-dinskom-rajone
Экс-директор маслозавода получил условный срок за продажу предприятия в Динском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Бывшему руководителю маслозавода «Солярис» назначили три года условно за незаконную продажу компании.

Согласно материалам дела, в 2014 году несколько человек создали группировку для реализации имущества предприятия. В качестве гаранта правомерности сделки в нее вошел руководитель маслозавода. Еще один из участников отвечал за поиск покупателя.

Найти желающего приобрести завод удалось только в 2017 году. В договоре купли-продажи с предприятием «Союз» были указаны более 10 объектов недвижимости на сумму 122,6 млн рублей, а также оборудование компании в станице Старомышастовской на сумму 132,3 млн рублей.

Деньги от сделки «Союз» перечислил на счет «Соляриса» в несколько этапов. В дальнейшем средства перенаправили на счета физлиц, компаний и на уплату налогов.

В результате маслозаводу был причинен серьезный ущерб — предприятие не смогло вести финансово-хозяйственную деятельность, а после и вовсе было признано банкротом. Решение о продаже имущества компании приняли на общем собрании компании, в соответствии с которым и действовал экс-руководитель.

Суд признал мужчину виновным в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями. Экс-директор получил наказание в виде лишения свободы на три года условно. Приговор в законную силу вступил, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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