Бывшую сельскую чиновницу будут судить за махинации с землей на 2,3 млн рублей в Краснодарского крае

В полиции Успенского района завершили расследовать уголовное дело в отношении 54-летней местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве с землей.

По данным следствия, чиновница использовала свое служебное положение и внесла ложную информацию в похозяйственные книги сельской администрации. Злоумышленница сделала выписки из книг, на основании подложных документов в собственность были оформлены 12 участков в станице Убеженской. Ущерб превысил 2,3 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Обвиняемая дожидается суда под подпиской о невыезде. Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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