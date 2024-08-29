По нацпроекту в 2024 году на Кубани ремонтируют три поликлиники

Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он написал, что благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» с 2021 года на Кубани модернизировали уже 31 медучреждение в разных городах и станицах, в этом году — отремонтируют еще 3.

«Так, поликлиника в поселке Красносельском Гулькевичского района уже принимает пациентов. Здание не ремонтировалось более 40 лет. Сейчас там созданы комфортные условия для работы сотрудников и приема пациентов», — написал Кондратьев.

Также капитальный ремонт сейчас идет в поликлинике Абинского района. Все работы там планируют закончить уже в сентябре, уточнил губернатор.

«В процессе ремонт поликлиники в станице Павловской. После его окончания в октябре помощь жителям там будут оказывать по 26 направлениям», — добавил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что развитие первичного звена здравоохранения — одна из приоритетных задач, и это залог здоровья жителей России.

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