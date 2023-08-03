Строительство амбулатории по краевой госпрограмме завершили в Новокубанском районе

Медучреждение построили в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

В амбулатории будут доступны кабинеты врача-терапевта, педиатра, физиотерапии, процедурный и прививочный. Здесь жители микрорайона Книитим Новокубанска смогут пройти медицинские осмотры и диспансеризацию, сдать анализы, сделать ЭКГ, необходимые инъекции и прививки, а также физиопроцедуры.

Медицинскую помощь в новой амбулатории будут получать более 3 тыс. взрослых и 800 детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в четырех муниципалитетах Краснодарского края построят новые поликлиники по нацпроекту.