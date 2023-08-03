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Строительство амбулатории по краевой госпрограмме завершили в Новокубанском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/po-kraevoj-gosprogramme-zavershili-stroitelstvo-ambulatorii-v-novokubanskom-rajone
Строительство амбулатории по краевой госпрограмме завершили в Новокубанском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Медучреждение построили в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

В амбулатории будут доступны кабинеты врача-терапевта, педиатра, физиотерапии, процедурный и прививочный. Здесь жители микрорайона Книитим Новокубанска смогут пройти медицинские осмотры и диспансеризацию, сдать анализы, сделать ЭКГ, необходимые инъекции и прививки, а также физиопроцедуры.

Медицинскую помощь в новой амбулатории будут получать более 3 тыс. взрослых и 800 детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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