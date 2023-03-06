По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей

Информация о финансовых показателях «Краснодара» в прошлом году содержится в отчетности клуба.

В 2022 году выручка «быков» составила 3,2 млрд рублей, это на 5,6% меньше, чем в 2021 году. Расходы клуба составили 3,24 млрд рублей. При этом «прочие расходы» (трансферы, штрафы и выплаты агентам) выросли до 9 млрд рублей. Расходы на зарплаты сократились с 3,8 до 2,67 млрд рублей По итогам года убыток «Краснодара» составил 4,8 млрд рублей.

Финансовые поступления в клуб составили 12,6 млрд рублей, это в 7,2 раза больше, чем в предыдущем году. Этот показатель не превышал отметки в 7,8 млрд рублей с 2019 года. За акции других предприятий «Краснодар» заплатил почти 10 млрд рублей, сообщает «Рейтинг букмекеров».

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